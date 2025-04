NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag mit Kursabschlägen

Blick auf NEL ASA-Kurs

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 0,197 EUR.

Die NEL ASA-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 0,197 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,194 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,198 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.184.390 NEL ASA-Aktien.

Am 29.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,803 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 306,964 Prozent zulegen. Am 07.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,166 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 15,813 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NEL ASA-Aktie bei 4,21 NOK.

NEL ASA ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 415,56 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 387,20 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,257 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.

