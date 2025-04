NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Mittag seitwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von NEL ASA zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die NEL ASA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 0,200 EUR.

Die NEL ASA-Aktie bewegte sich um 12:02 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 0,200 EUR. Die NEL ASA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,208 EUR. Bei 0,197 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,203 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.919.891 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 0,803 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 301,069 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,166 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,033 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,21 NOK.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 26.02.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,01 NOK je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 387,20 Mio. NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 415,56 Mio. NOK ausgewiesen.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. NEL ASA dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

2025 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,266 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

