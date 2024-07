Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 91,00 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 91,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,85 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.708 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 98,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,91 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,52 EUR am 27.09.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,99 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 223,95 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 204,63 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

