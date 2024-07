Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 91,00 EUR abwärts.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 91,00 EUR ab. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 89,80 EUR. Bei 93,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 33.514 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,20 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 7,91 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 63,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,541 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,88 EUR aus.

Nemetschek SE ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 223,95 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,63 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

