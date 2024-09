Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Nachmittag nach

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 93,20 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:41 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 93,20 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 92,95 EUR nach. Bei 94,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 4.575 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 06.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (55,52 EUR). Abschläge von 40,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,480 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,534 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 227,69 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,57 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

