Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittwochmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 93,90 EUR ab.

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 93,90 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 92,95 EUR. Bei 93,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.181 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,58 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 89,13 EUR aus.

Am 31.07.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 227,69 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207,51 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Nemetschek SE.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

