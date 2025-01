Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Freitagmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 93,80 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 93,80 EUR. Bei 93,75 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,65 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 6.726 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 109,50 EUR. 16,74 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 28,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 102,33 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 07.11.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 253,03 Mio. EUR im Vergleich zu 219,84 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nemetschek SE am 25.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

