Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 94,10 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 94,10 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,60 EUR ab. Mit einem Wert von 94,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.928 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 109,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 14,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 EUR. Dieser Wert wurde am 04.01.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 22,61 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,530 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 102,33 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 07.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 253,03 Mio. EUR – ein Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.03.2025 terminiert.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

