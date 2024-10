Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 93,10 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 93,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 93,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 93,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.688 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 98,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,48 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,31 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,530 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 89,13 EUR.

Am 31.07.2024 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 227,69 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,51 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Nemetschek SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,56 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

3. Quartal 2024: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel

3. Quartal 2024: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab

XETRA-Handel TecDAX zum Start in der Verlustzone