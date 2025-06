Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 123,20 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 123,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 123,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.722 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.05.2025 markierte das Papier bei 126,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 34,98 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,620 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 113,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 30.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 282,81 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,28 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2025 präsentieren. Am 30.07.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,80 EUR je Aktie.

