Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 70,08 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 70,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.559 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 116,15 EUR markierte der Titel am 09.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,80 EUR. Dieser Wert wurde am 17.06.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 71,81 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 28.07.2022 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 203,85 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 165,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,40 EUR fest.

