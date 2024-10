Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 94,00 EUR.

Um 15:49 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 94,00 EUR. Bei 95,15 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,95 EUR. Zuletzt wechselten 17.463 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 36,51 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,480 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,530 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 89,13 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 227,69 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207,51 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

