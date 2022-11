Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit roter Tendenz

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 45,70 EUR. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 45,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,13 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.437 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 116,15 EUR erreichte der Titel am 09.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 60,65 Prozent niedriger. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,49 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,08 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,17 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 27.10.2022 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 202,78 EUR im Vergleich zu 169,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 31.03.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

