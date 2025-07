Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 128,50 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 128,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 128,70 EUR. Bei 125,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.426 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,40 EUR erreichte der Titel am 06.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 80,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 60,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,616 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,22 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 30.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 282,81 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 223,95 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

