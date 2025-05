Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 121,80 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 121,80 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 123,00 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.315 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 125,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.05.2024 bei 79,80 EUR. Mit Abgaben von 34,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,622 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 112,56 EUR.

Am 30.04.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 282,81 Mio. EUR im Vergleich zu 223,95 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

