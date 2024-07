Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 94,65 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 94,65 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 95,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 93,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 32.179 Stück.

Am 06.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 3,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,541 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,88 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 223,95 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,63 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

