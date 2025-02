Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 120,60 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 120,60 EUR. Bei 121,10 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 120,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 29.586 Aktien.

Am 07.02.2025 markierte das Papier bei 121,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 0,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (79,30 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,25 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,534 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 105,89 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 253,03 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,10 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 25.03.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

