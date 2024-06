Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 96,45 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 96,45 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 96,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.423 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,20 EUR erreichte der Titel am 06.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,81 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 55,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,541 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,480 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,63 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 30.04.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 223,95 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,63 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

