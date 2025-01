Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 96,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 96,00 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 95,40 EUR. Bei 95,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.743 Nemetschek SE-Aktien.

Am 07.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 109,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 12,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 28,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,480 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,530 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 102,33 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Nemetschek SE ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 253,03 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 219,84 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 25.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,58 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

