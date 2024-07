Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Nachmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 91,45 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 91,45 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 90,15 EUR. Mit einem Wert von 92,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.041 Nemetschek SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 7,38 Prozent zulegen. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,541 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,88 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,31 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 223,95 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

