Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag stärker

10.01.25 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 99,15 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 11:48 Uhr 2,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 99,15 EUR. Mit einem Wert von 96,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.749 Nemetschek SE-Aktien. Bei 109,50 EUR markierte der Titel am 07.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 10,44 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 75,50 EUR. Dieser Wert wurde am 16.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,85 Prozent. Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,530 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 102,33 EUR je Nemetschek SE-Aktie an. Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 253,03 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 219,84 Mio. EUR umsetzen können. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2025 veröffentlicht. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,58 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr abgeworfen Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich zurück Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

