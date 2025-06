Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 125,80 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 125,80 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 125,80 EUR aus. Bei 126,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 856 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 130,40 EUR markierte der Titel am 06.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 3,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 80,10 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 36,33 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,620 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 113,67 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 282,81 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,95 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,80 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

