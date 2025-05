Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Mittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 124,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 126,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.754 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 12.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 1,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 80,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,621 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 113,67 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2025. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,28 Prozent auf 282,81 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 223,95 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nemetschek SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,81 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

