Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zieht am Vormittag an

12.05.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 124,90 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 124,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 125,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 124,90 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2.181 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 125,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 0,48 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 55,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,621 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 113,67 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 282,81 Mio. EUR gegenüber 223,95 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren eingefahren TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen April 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Nemetschek SE-Aktie angepasst

Bildquellen: Nemetschek Group