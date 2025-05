Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Freitagmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 123,90 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 123,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 124,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 123,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.798 Nemetschek SE-Aktien.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 1,29 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 EUR ab. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 54,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,621 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 113,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 30.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 282,81 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 223,95 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2025 aus.

