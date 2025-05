Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Nemetschek SE im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 123,90 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 123,90 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 124,10 EUR. Bei 123,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.151 Stück gehandelt.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 EUR ab. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 54,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,621 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 113,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2025. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 282,81 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 26,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

April 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Nemetschek SE-Aktie angepasst