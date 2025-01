Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 95,25 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,7 Prozent auf 95,25 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 94,90 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,50 EUR. Zuletzt wechselten 22.239 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,50 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,96 Prozent. Bei 75,50 EUR fiel das Papier am 16.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 20,73 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,530 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 102,33 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Nemetschek SE ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 253,03 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 219,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 25.03.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,50 EUR fest.

