Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 94,15 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 94,15 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 94,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.415 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 07.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,30 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.01.2024 bei 75,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,81 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,530 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,480 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 102,33 EUR an.

Am 07.11.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 253,03 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,10 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 25.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,50 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Nemetschek-Aktie verliert dennoch: Vorstand wird erweitert

Börse Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende