Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 120,70 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 120,70 EUR nach. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 120,70 EUR. Mit einem Wert von 121,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.518 Stück gehandelt.

Bei 126,00 EUR markierte der Titel am 12.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 4,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 80,10 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,64 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,621 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 113,67 EUR.

Am 30.04.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 282,81 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,95 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 31.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

