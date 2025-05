Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagvormittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 123,10 EUR ab.

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 123,10 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 122,80 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,90 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.738 Stück gehandelt.

Bei 126,00 EUR erreichte der Titel am 12.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,36 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,621 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 113,67 EUR.

Am 30.04.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 282,81 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 223,95 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2025 aus.

