Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

So bewegt sich Nemetschek SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 127,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 128,30 EUR. Mit einem Wert von 127,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 8.496 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 10.07.2025 markierte das Papier bei 131,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 2,42 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 80,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 37,37 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,616 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 114,22 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 30.04.2025 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 282,81 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,95 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,81 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Erste Schätzungen: Nemetschek SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen