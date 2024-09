Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Vormittag schwächer

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 87,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 87,55 EUR. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 87,55 EUR. Bei 87,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,52 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 57,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,530 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 89,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 227,69 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 207,51 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,56 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert im Minus

Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag fester