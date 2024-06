Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 91,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 15:51 Uhr 0,5 Prozent. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 91,15 EUR aus. Bei 90,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 10.604 Stück.

Am 06.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 64,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,541 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,480 EUR aus. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 86,13 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204,63 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 223,95 Mio. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2024 aus.

