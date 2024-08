Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 90,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,3 Prozent auf 90,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 90,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.479 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 8,99 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 38,38 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,534 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 88,75 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 227,69 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 207,51 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,57 EUR im Jahr 2024 aus.

