Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 88,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 88,50 EUR zu. Bei 88,50 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 88,50 EUR. Bisher wurden heute 423 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2024 bei 98,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,96 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 55,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 37,27 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 89,13 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 31.07.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 227,69 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,51 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,56 EUR je Aktie.

