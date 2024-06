Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 91,40 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 91,40 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.824 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 98,20 EUR erreichte der Titel am 06.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 7,44 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,541 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 30.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 223,95 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

