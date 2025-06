Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE steigt am Freitagmittag

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 116,30 EUR.

Um 11:40 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 116,30 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 116,90 EUR. Bei 116,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.963 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,40 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,12 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 80,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 31,13 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,619 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 113,67 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 30.04.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 282,81 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,95 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,80 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

