Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 117,90 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 117,90 EUR abwärts. Bei 117,30 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 119,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 13.116 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 130,40 EUR erreichte der Titel am 06.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 9,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,619 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 113,67 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 30.04.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 282,81 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,28 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

