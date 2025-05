Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag gefragt

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 119,20 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 119,20 EUR zu. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 119,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 871 Nemetschek SE-Aktien.

Am 12.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 126,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 5,70 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 32,80 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,622 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 113,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 30.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 223,95 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 282,81 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,81 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

