Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Montagmittag an Boden

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 113,50 EUR.

Um 11:42 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 113,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 115,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.145 Nemetschek SE-Aktien.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 10,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 79,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,13 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,622 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 110,67 EUR.

Am 14.03.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,48 Prozent auf 290,89 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 219,58 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Nemetschek SE am 30.04.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,82 EUR im Jahr 2025 aus.

