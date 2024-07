Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE büßt am Nachmittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 88,40 EUR.

Um 15:49 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 88,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 87,70 EUR. Bei 90,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.399 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR an. 11,09 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 37,19 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,538 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 89,13 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 30.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 223,95 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 204,63 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,62 EUR je Aktie.

