Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 125,00 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 125,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 129,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 125,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 146.321 Nemetschek SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.07.2025 auf bis zu 131,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 4,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 80,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 35,92 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,615 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 114,22 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 282,81 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 223,95 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,80 EUR je Aktie belaufen.

