Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 88,70 EUR nach.

Um 15:51 Uhr fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 88,70 EUR ab. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 88,70 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.192 Nemetschek SE-Aktien.

Am 06.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 10,71 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,530 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 89,13 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,28 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 227,69 Mio. EUR im Vergleich zu 207,51 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nemetschek SE am 07.11.2024 vorlegen. Nemetschek SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,56 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

