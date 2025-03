Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Dienstagvormittag ab

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 112,50 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 112,50 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 112,50 EUR. Bei 113,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.386 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 125,50 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 79,30 EUR. Abschläge von 29,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,630 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 110,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 14.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,89 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,58 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Nemetschek SE am 30.04.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

