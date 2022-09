Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 50,02 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 50,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 61.372 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,15 EUR) erklomm das Papier am 09.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,93 Prozent. Am 23.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,85 EUR. Mit Abgaben von 6,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 69,81 EUR an.

Nemetschek SE veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 203,85 EUR, während im Vorjahreszeitraum 165,90 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Nemetschek SE am 27.10.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nemetschek Group