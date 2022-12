Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag im Aufwind

Um 09:22 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 47,71 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 47,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 761 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,90 EUR an. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 58,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,78 EUR ab. Abschläge von 11,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,81 EUR an.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 202,78 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,78 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 31.03.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,42 EUR im Jahr 2022 aus.

