Nemetschek SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 109,90 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 109,90 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,70 EUR ab. Mit einem Wert von 110,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.854 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 125,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,19 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,629 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,89 EUR aus.

Am 14.03.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,48 Prozent auf 290,89 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 219,58 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Aktie aus.

