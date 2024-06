Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 92,80 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 92,80 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 92,35 EUR ein. Bei 93,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 3.934 Aktien.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 98,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 55,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 67,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,541 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,13 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,37 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204,63 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 223,95 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2024 aus.

