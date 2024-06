Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag im Aufwind

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 93,35 EUR nach oben.

Um 09:00 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 93,35 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 306 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 98,20 EUR markierte der Titel am 06.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,20 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (55,52 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,52 Prozent.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2023 mit 0,480 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach 0,31 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223,95 Mio. EUR – ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

