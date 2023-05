Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE stabilisiert sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel Nemetschek 72,46 EUR

Die Nemetschek SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:42 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,40 EUR. Bei 73,00 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 72,18 EUR. Bei 72,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 7.903 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2022 bei 74,54 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 40,91 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,97 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,37 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 204,63 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 192,20 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 31.07.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 26.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

